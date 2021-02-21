Real Madrid, La Liga'da zirveye yaklaşıyor

AA 21 Şubat 2021 Pazar 09:16 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 09:16

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valladolid'i 1-0 yendi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Real Madrid'in galibiyet golü 65. dakikada Casemiro'dan geldi.

Bu sezon önemli futbolcularında sakatlık sorunu yaşayan Real Madrid'de Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Dani Carvajal, Rodrygo Goes, Eder Militao, Federico Valverde ve Alvaro Ordiozola'dan sonra iki gün önce sakatlanan Karim Benzema da Real Valladolid maçının kadrosunda yer almadı.

La Liga'da lider Atletico Madrid'in üç günde art arda 5 puan kaybetmesini iyi değerlendiren Real Madrid, puanını 52'ye yükselterek, bir maç eksiği bulunan Atletico (55 puan) ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Atletico Madrid, üç gün önceki erteleme maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Levante'ye bu kez sahasında 2-0 mağlup oldu.

İki maç eksiği olan Barselona ise La Liga'da 3. sırada yer alıyor.