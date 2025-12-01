Sürpriz sonuçlara sahne olan haftada 5 büyük ligin 3'ünde zirvenin sahipleri değişti.

LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Milan ve Ligue 1'de Lens, liderliğe yerleşti. Premier Lig'de Arsenal, Bundesliga'da ise Bayern Münih, zirvedeki yerini korudu.

BARCELONA 3 GOLLE KAZANARAK ZİRVEYE ÇIKTI

LaLiga'da zirvenin yeni sahibi Barcelona, sahasında Alaves'i Lamine Yamal ve Dani Olmo'nun (2) golleriyle 3-1 mağlup ederek art arda 4. galibiyetini aldı.

Girona deplasmanında 1-1'lik skora razı olan Real Madrid, üst üste üçüncü beraberliğini yaşadı. Zirvedeki yerini kaybeden Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, ilk 45 dakikada görev yaptı.

Ligde yükselişini sürdüren iki takım Villarreal ve Atletico Madrid de haftayı galibiyetle kapattı. Villarreal, deplasmanda Real Sociedad'ı 3-2 yenerek peş peşe 5'inci, Atletico Madrid ise evinde Real Oviedo'yu 2-0 mağlup ederek arka arkaya 6'ncı galibiyetini elde etti.

Ligde 14 hafta sonunda 34 puana ulaşan Barcelona, zirveye çıktı. Real Madrid 33, Villarreal 32 ve Atletico Madrid 31 puanla Barcelona'yı takip etti.

MİLAN LİDERLİĞİ ELE GEÇİRDİ

Serie A'da Milan, konuk ettiği Lazio'yu Rafael Leao'nun golüyle 1-0 yenerek Roma'nın mağlup olduğu haftada liderliğe yükseldi.

Haftanın maçında Napoli, deplasmanda Roma'yı 1-0'lık skorla geçti. Konuk ekipte milli futbolcu Zeki Çelik, mücadelede 90 dakika görev aldı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika oynadığı maçta Inter, Pisa deplasmanında 2-0 galip geldi.

Juventus ise Cagliari'yi ağırladığı karşılaşmayı milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golleriyle 2-1 kazandı. Konuk ekipte Semih Kılıçsoy, 81. dakikada oyuna girdi.

Ligin 13. haftasında puanını 28 yapan Milan, averajla Napoli'nin önünde zirveye çıktı. İki takımı Inter ve Roma 27'şer puanla izledi.

LİGUE 1'İN SÜRPRİZ LİDERİ LENS

Angers'yi deplasmanda Florian Thauvin'in golleriyle 2-1 yenerek art arda 4. galibiyetini alan Lens, PSG ve Olimpik Marsilya'nın puan kaybettiği haftada Ligue 1'in yeni lideri oldu.

Monaco'ya konuk olduğu maçta 1-0 yenilen Paris Saint-Germain, 8 hafta sonra mağlubiyet yaşadı ve zirvedeki yerini kaybetti.

Zirve takipçilerinden Olimpik Marsilya, evinde Toulouse ile 2-2 berabere kaldı.

Milli file bekçisi Berke Özer'in forma giydiği Lille ise deplasmanda Le Havre'ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 14. haftasında Lens, 31 puanla liderliğe yerleşti. PSG 30, Marsilya 29 ve Lille 26 puanla Lens'ın ardından sıralandı.

ARSENAL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal, konuk olduğu Chelsea ile Trevoh Chalobah ve Mikel Merino'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Manchester City'nin evinde Leeds United'ı 3-2 mağlup ettiği haftada Aston Villa ise konuk ettiği Wolverhampton'ı 1-0 yendi.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Nottingham Forest deplasmanında 2-0 kazandıkları mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Milli oyuncu Enes Ünal'ın son 10 dakika forma giydiği Bournemouth, deplasmanda Sunderland'e 3-2 yenildi.

Liverpool ise West Ham United'a konuk olduğu mücadeleyi 2-0 kazanarak iki hafta sonra galip geldi.

Ligin 13. haftasında 30 puana çıkan Arsenal, Manchester City'nin 5 puan önünde zirvede yer aldı. İki takımı Chelsea ve Aston Villa 24'er puanla takip etti.

BAYERN MÜNİH 3 GOLLE KAZANDI

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında St. Pauli'yi Raphael Guerreiro, Luis Diaz ve Nicolas Jackson'ın attığı gollerle 3-1 yendi.

Zirve takipçisi Leipzig, Borussia Mönchengladbach'a konuk olduğu maçta 0-0 berabere kaldı ve son 3 haftada ikinci kez puan kaybetti.

Haftanın öne çıkan maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-1'lik skorla geçti.

Köln'de milli oyuncu Cenk Özkacar, 1-1 berabere kaldıkları Werder Bremen deplasmanında 74 dakika görev aldı.

Hoffenheim ise milli futbolcu Ozan Kabak'ın 72. dakikada oyuna girdiği maçta ağırladığı Augsburg'u 3-0 mağlup etti.

Bayern Münih, 12 haftası geride kalan ligde 34 puanla zirvedeki yerini korudu. Leipzig 26 ve Borussia Dortmund 25 puanla zirve takibini sürdürdü.