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Spor

Real Madrid, Liverpool'un yıldızını istiyordu! Resmen duyuruldu

La Liga devi Real Madrid'in, Jude Bellingham'ı kadrosuna katmadan önce hedefinde Darwin Nunez olduğu öğrenildi.

23 Şubat 2024 Cuma 19:16 - Güncelleme:
Real Madrid, Liverpool'un yıldızını istiyordu! Resmen duyuruldu
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Real Madrid'de yaz transfer sezonunda takıma katılan ve hem takımın en golcüsü olan hem de taraftarın yıldızı olan Jude Bellingham için önemli bir iddia ortaya atıldı.

HEDEFTE LIVERPOOL'UN YILDIZI VARDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid'in transfer listesinde, Liverpool'un yıldız oyuncusu Darwin Nunez bulunuyordu.

Haberin detaylarında Florentino Perez'in, Karim Benzema'nın ayrılığı sonrasında santrfor takviyesi yapmak istediğini ve gözünü Liverpool tarihinin en pahalı transferi olan Darwin Nunez'e çevirdiği ancak bonservis olarak fazla maliyetli olacağı için bu transferden vazgeçtiği söylendi.

Florentino Perez, Nunez transferinden vazgeçmesinin ardından Jude Bellingham'ı ve Joselu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

37 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Liverpool formasıyla 37 resmi maça çıkan Darwin Nunez bu karşılaşmalarda 13 gol, 11 asistlik skor katkısı sağladı.

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