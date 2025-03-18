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Spor

Real Madrid, Modric'in alternatifinin peşinde

Real Madrid 2012 yılından bu yana formasını giyen Hırvat yıldız Luka Modric'in yerini genç bir isimle doldurmayı planlıyor.

HABER MERKEZİ18 Mart 2025 Salı 11:08 - Güncelleme:
Real Madrid, Modric'in alternatifinin peşinde
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Real Madrid yönetimi, yaz transfer döneminde orta sahayı güçlendirme kararı aldı. Relevo'nun haberine göre, kulüp özellikle Luka Modrić'in yerine uzun vadeli bir alternatif bulmaya odaklandı. 2012 yılından bu yana Madrid forması giyen Hırvat yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve henüz yeni bir anlaşma sağlanmadı.

İspanyol basını, Real Madrid'in Modrić'e yeni bir sözleşme teklif etmeyeceğini öne sürüyor. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon 44 maça çıkarken 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Yönetim, tecrübeli orta sahanın yerine genç ve dinamik bir ismi kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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