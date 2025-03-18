Real Madrid, Modric'in alternatifinin peşinde

Real Madrid yönetimi, yaz transfer döneminde orta sahayı güçlendirme kararı aldı. Relevo'nun haberine göre, kulüp özellikle Luka Modrić'in yerine uzun vadeli bir alternatif bulmaya odaklandı. 2012 yılından bu yana Madrid forması giyen Hırvat yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve henüz yeni bir anlaşma sağlanmadı.

İspanyol basını, Real Madrid'in Modrić'e yeni bir sözleşme teklif etmeyeceğini öne sürüyor. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon 44 maça çıkarken 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Yönetim, tecrübeli orta sahanın yerine genç ve dinamik bir ismi kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.