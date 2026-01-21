İSTANBUL 9°C / 5°C
Spor

Real Madrid, Monaco'yu farklı geçti: Arda Güler'den asist!

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Monaco'yu 6-1 mağlup etti. Mücadelede 90 dakika sahada kalan Arda Güler, Vinicius Junior'un golünde asist yaptı.

21 Ocak 2026 Çarşamba 01:03
Real Madrid, Monaco'yu farklı geçti: Arda Güler'den asist!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Real Madrid, Monaco'yu ağırladı.

Estadio Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 6-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 5 ve 26. dakikada Kylian Mbappe, 51. dakikada Franco Mastantuono, 55. dakikada Thilo Kehrer'in kendi kalesine attığı gol, 63. dakikada Arda Güler'in asistinde Vinicius Junior ve 80. dakikada Jude Bellingahm'dan geldi.

Monaco'nun tek golünü ise 72. dakikada Jordan Teze attı.

Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 15 yaptı. Monaco, 9 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında Real Madrid, Benfica deplasmanına gidecek. Monaco, Juventus'u ağırlayacak.

