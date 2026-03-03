İSTANBUL 11°C / 4°C
Real Madrid, Nico Schlotterbeck için temasa geçmedi

İspanyol ekibi Real Madrid, Borussia Dortmund forması giyen 26 yaşındaki başarılı futbolcu Nico Schlotterbeck için henüz resmi temasa geçmedi.

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 16:44 - Güncelleme:
Real Madrid, bu sezon daha önce de gündeme gelen Nico Schlotterbeck'ten vazgeçmiyor.

Bild'de yer alan habere göre, Real Madrid, Borussia Dortmund forması giyen 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor ancak transfer için henüz temas kurulmadı.

Borussia Dortmund, sözleşmesi 2027 yılında bitecek Alman savunma oyuncusu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Alman ekibi, 26 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme için bu ay masaya oturmayı planlıyor.

Borussia Dortmund forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Nico Schlotterbeck, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

