Real Madrid, Olise için kesenin ağzını açıyor

İspanyol devi Real Madrid'de transfer hareketliliği sürerken eflatun beyazlıların gündeminde yer alan Michael Olise için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Marca gazetesinin haberine göre Real Madrid yönetimi, Olise'yi kadrosuna katmak için bütün şartlarını zorlayacak. Haberde İspanyol devinin pazarlıklara 200 milyon eurodan başlayacağı iddia edildi. Real Madrid ne kadar Fransız yıldızı transfer etmek istese de Bayern Münih, yıldız oyuncuyu satmaya niyetli değil. Alman ekibi, paraya ihtiyaçları olmadığı için Olise'nin satılık olmadığıyla ilgili açıklama yapmıştı.

Paris Saint-Germain, 2017-18 sezonunda Barcelona'dan Neymar'ı 222 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Real Madrid, Olise için bu fiyatın üstünde transferi bitirirse futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.