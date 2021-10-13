Real Madrid, Paul Pogba'nın peşinde

13 Ekim 2021 Çarşamba 23:41 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 23:42

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Paul Pogba'nın peşine düştü.

AS'ın haberine göre; Real Madrid, Pogba'nın gelecek planlarını öğrenmeye çalışıyor. Pogba'ya yakın birinin Fransız yıldızın İspanya'nın başkentinden bir takımda oynamak istediğini söylediği aktarıldı.

Ancak Real Madrid'in, Paul Pogba transferinde dişli rakiplerin yarışa katılması durumunda teklif yükseltmeyeceği belirtildi.

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pogba'nın kararının ise milli takımdan arkadaşı Kylian Mbappe'nin transferine bağlı olduğu ifade edildi.

Bu sezon Manchester United formasıyla 9 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, 7 asistlik katkı sağladı.