İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2021 Perşembe / 8 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,1655
  • EURO
    10,6667
  • ALTIN
    528.452
  • BIST100
    1413.54
Spor

Real Madrid, Paul Pogba'nın peşinde

İspanya La Liga devi Real Madrid, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen yıldız oyuncu Paul Pogba'yı kadrosuna katmak istiyor. Paul Pogba'nın da La Liga'da oynamak istediği iddia edildi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 23:41 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 23:42
ABONE OL

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Paul Pogba'nın peşine düştü.

AS'ın haberine göre; Real Madrid, Pogba'nın gelecek planlarını öğrenmeye çalışıyor. Pogba'ya yakın birinin Fransız yıldızın İspanya'nın başkentinden bir takımda oynamak istediğini söylediği aktarıldı.

Ancak Real Madrid'in, Paul Pogba transferinde dişli rakiplerin yarışa katılması durumunda teklif yükseltmeyeceği belirtildi.

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pogba'nın kararının ise milli takımdan arkadaşı Kylian Mbappe'nin transferine bağlı olduğu ifade edildi.

Bu sezon Manchester United formasıyla 9 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, 7 asistlik katkı sağladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.