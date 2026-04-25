İSTANBUL 22°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid, Real Betis karşısında 90'da yıkıldı
Spor

Real Madrid, Real Betis karşısında 90'da yıkıldı

İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid ile Real Betis, Cartuja Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 00:39
Real Madrid, Real Betis karşısında 90'da yıkıldı
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid, Real Betis'e konuk oldu.

Cartuja Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Real Madrid'in golünü 17. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Real Betis'e beraberliği getiren golü ise 90+4. dakikada Hector Bellerin kaydetti.

Arda Güler, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 74 puana yükselirken, Real Betis'te puanını 50 yaptı.

La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanına gidecek. Real Betis, Real Oviedo'yu ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

11 yıl kaçtı, 9 kez estetik oldu! Katil işçi yakayı serviste ele verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.