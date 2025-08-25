Real Madrid, Rodrygo için teklif bekliyor

Real Madrid, gözden düşen forveti Rodrygo için Premier Lig ekipleri Arsenal, Liverpool ve Manchester City'den gelecek son dakika tekliflerine hazırlık yapıyor.

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Rodrygo'nun, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından azalan forma süresi nedeniyle bu yaz Santiago Bernabeu'dan yüksek bonservis bedeliyle ayrılabileceği konuşuluyor. Rodrygo, Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund ve Red Bull Salzburg karşısında kısa süreler alsa da, Real Madrid'in La Liga'daki Osasuna ile oynadığı sezon açılışında yedek kulübesinden çıkamadı.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, Real Madrid Rodrygo'yu satmayı planlamasa da, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Arsenal, Liverpool ve Manchester City'nin teklif yapmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Premier Lig'de transfer dönemi 1 Eylül'de sona erecek.

Rodrygo, 2019'da Santos'tan 45 milyon euroya transfer olduğu Real Madrid'de kısa sürede kendini kanıtlamış ve Carlo Ancelotti döneminde takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmişti. Genç yıldız, şimdiye kadar Real formasıyla 270 maçta 68 gol atarken; üç La Liga şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.