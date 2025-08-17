İSTANBUL 29°C / 22°C
17 Ağustos 2025 Pazar
Spor

Real Madrid, Rodrygo'nun bonservisini belirledi

İspanyol devi Real Madrid, talipleri olan 24 yaşındaki genç yıldız Rodrygo'nun bonservisini belirledi.

17 Ağustos 2025 Pazar 15:23
Real Madrid, Rodrygo'nun bonservisini belirledi
Real Madrid, Avrupa'nın önemli kulüplerinin peşinde olduğu Rodrygo için bonservis bedelini belirledi.

Defensa Central'de yer alan habere göre; Madrid ekibi, Rodrygo için 100 milyon Euro talep ediyor.

Oyuncuyla Manchester City ve Liverpool'un ilgilendiği de gelen haberler arasında.

Öte yandan Real Madrid'in Rodrygo'yu satması halinde gelecek olan bonservisi Ibrahima Konate ve Adam Wharton için kullanması bekleniyor.

2019'da Santos'tan Real Madrid'e transfer olan Rodrygo, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 54 maça çıktı ve 14 gol - 11 asistlik katkı sağladı.

