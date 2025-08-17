Real Madrid, Rodrygo'nun bonservisini belirledi

Real Madrid, Avrupa'nın önemli kulüplerinin peşinde olduğu Rodrygo için bonservis bedelini belirledi.

Defensa Central'de yer alan habere göre; Madrid ekibi, Rodrygo için 100 milyon Euro talep ediyor.

Oyuncuyla Manchester City ve Liverpool'un ilgilendiği de gelen haberler arasında.

Öte yandan Real Madrid'in Rodrygo'yu satması halinde gelecek olan bonservisi Ibrahima Konate ve Adam Wharton için kullanması bekleniyor.

2019'da Santos'tan Real Madrid'e transfer olan Rodrygo, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 54 maça çıktı ve 14 gol - 11 asistlik katkı sağladı.