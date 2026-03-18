Real Madrid rövanşta Manchester City'ye şans tanımadı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

Manchester City, 20. dakikada elle oynadığı için penaltıya sebebiyet veren Bernardo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Vinicius Junior, 22. dakikada penaltıyı gole çevirdi. Manchester City'nin golünü ise 41. dakikada Erling Haaland kaydetti. Vinicius Junior, 90+4'te ikinci kez sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

ARDA GÜLER 74 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 74 dakika sahada kaldı.

Arda Güler, mücadelede 1 net gol pozisyonu üretti. Milli yıldızımız, 60 pasın 53'ünde isabet sağladı. 8 uzun pasın 5'inde takım arkadaşlarını buldu. Arda, maçtaki 5 ikili mücadelenin 3'ünde rakiplerine üstünlük sağladı.

REAL MADRID'İN RAKİBİ BÜYÜK İHTİMALLE BAYERN MÜNİH

İlk maçı Bernabeu'da 3-0 kazanan Real Madrid, bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı.

Real Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Atalanta eşleşmesinin galibi olacak. Bayern Münih, Atalanta karşısında İtalya'da oynadığı ilk maçı 6-1 kazanmıştı.