Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi eleyerek yarı finale yükseldi

Real Madrid, son şampiyon Chelsea'yi uzatma sonunda eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmasında, ilk maçı 3-1 kazanan İspanya'nın Real Madrid takımı, İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti.

Son şampiyon Chelsea, Mount'un 15 ve Rüdiger'in 51. dakikada attığı gollerle 2-0'lık üstünlük yakaladı.

62. dakikada Alonso ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu iptal edilen Chelsea, Werner'in 75. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı.

Fakat 78. dakikada oyuna giren Real Madridli Rodrygo, 2 dakika sonra skoru 3-1'e getirerek eşleşmenin uzatmalara gitmesini sağladı.

Seyircisinin desteğini arkasına alan Real Madrid, Benzema'nın 96. dakikada attığı golle skoru 3-2 yaptı.

Real Madrid, sahadan 3-2 mağlup ayrılsa da ilk maçı 3-1 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.

Kazandığı 13 kupayla turnuvanın en başarılı takımı olan Real Madrid, adını son 4'e yazdırdı.