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Spor

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. İspanyol devinden Jude Bellingham da sezonun genç ödülü oyuncusu ödülünü aldı.

3 Haziran 2024 Pazartesi 14:50 - Güncelleme:
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
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Real Madrid'in şampiyonluğu ile tamamlanan Şampiyonlar Ligi'nin ardından sezonun bireysel ödülleri de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde kupaya Real Madrid uzanırken; İspanyol devinin iki oyuncusu da bireysel ödülleri kaptı.

İspanyol devinde Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. Brezilyalı yıldız, turnuvayı, 10 maçta 6 gol ve 5 asistlik performansla tamamladı.

Real Madrid'in bir diğer yıldızı Jude Bellingham da sezonun genç oyuncusu seçildi. 20 yaşındaki futbolcu, organizasyonu 11 maçta 4 gol ve 5 asistle tamamladı.

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