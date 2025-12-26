İSTANBUL 9°C / 4°C
Spor

Real Madrid savunmada rotasını değiştirdi

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Real Madrid, Upamecano, Konate ve Guehi isimlerini gündeminden çıkarırken, geleceğe yönelik iki farklı profile yöneldi.

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 15:22 - Güncelleme:
İspanya devi Real Madrid, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, adı sıkça anılan bazı yıldız isimler için kararını verdi.

ESPN'in haberine göre, Madrid ekibi, Bayern Münih forması giyen Dayot Upamecano, Liverpool'dan Ibrahima Konate ve Crystal Palace'ın savunmacısı Marc Guehi'yi transfer etmeyi planlamıyor.

Kulüp kaynakları, kış transfer döneminde bir hamlenin zor olduğunu belirtirken, uzun vadeli seçeneklerin daha dikkatle değerlendirildiğini vurguladı. Bu doğrultuda Real Madrid scout ekibinin olumlu rapor verdiği iki isim öne çıktı: Borussia Dortmund'un stoperi Nico Schlotterbeck ve Rennes'ten genç savunmacı Jeremy Jacquet.

Jacquet'in özellikle U19 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla Madridli yetkililerin dikkatini çektiği ve turnuvadan bu yana yakından takip edildiği ifade edildi.

Real Madrid'in savunma hattını geleceğe dönük ve sürdürülebilir bir yapılanmayla güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

