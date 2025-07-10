Real Madrid savunması alarm verdi! 26 yıl sonra bir ilk

Real Madrid, 2024-25 sezonunda savunma açısından tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. İspanyol gazeteci Pedro Martin'in paylaştığı verilere göre; Madrid temsilcisi, bu sezon toplam 84 gol yedi. Bu rakam, kulüp tarihindeki en kötü sezonlardan biri olan 1998-1999'daki savunma performansına eşit.

Son olarak Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde PSG'ye 4-0 mağlup olan Real Madrid, sezon genelinde savunma direncini bir türlü toparlayamadı. Bu ağır yenilgi, takımın toplamda yediği gol sayısını 84'e taşıdı ve 26 yıl sonra aynı seviyeye ulaşıldı.