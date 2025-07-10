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Spor

Real Madrid savunması alarm verdi! 26 yıl sonra bir ilk

Bu sezon savunma açısından tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Real Madrid kalesinde 84 gol gördü. Bu rakamla birlikte İspanyol ekibi 1998-1999'daki savunma zafiyetinin aynısını yaşadı.

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
Real Madrid savunması alarm verdi! 26 yıl sonra bir ilk
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Real Madrid, 2024-25 sezonunda savunma açısından tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. İspanyol gazeteci Pedro Martin'in paylaştığı verilere göre; Madrid temsilcisi, bu sezon toplam 84 gol yedi. Bu rakam, kulüp tarihindeki en kötü sezonlardan biri olan 1998-1999'daki savunma performansına eşit.

Son olarak Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde PSG'ye 4-0 mağlup olan Real Madrid, sezon genelinde savunma direncini bir türlü toparlayamadı. Bu ağır yenilgi, takımın toplamda yediği gol sayısını 84'e taşıdı ve 26 yıl sonra aynı seviyeye ulaşıldı.

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