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Spor

Real Madrid, Serge Ibaka transferini açıkladı

İspanyol ekibi Real Madrid, deneyimli basketbolcu Serge Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA26 Temmuz 2024 Cuma 17:41 - Güncelleme:
Real Madrid, Serge Ibaka transferini açıkladı
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İspanyol temsilcisi Real Madrid, uzun rotasyonuna bir dönem takımda forma giyen İspanyol basketbolcu Serge Ibaka'yı kattı. Madrid'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

34 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Alman takımı Bayern Münih ile Euroleague'de 12.6 sayı, 6.8 ribaund, 12. asist ve 1.2 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

2011-2012 sezonunda kısa bir dönem Real Madrid'de oynayan İspanyol oyuncu kariyerinde NBA'de Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers ve Milwaukee Bucks'ta forma giydi.

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