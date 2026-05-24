  DOLAR
  EURO
  ALTIN
  • Real Madrid sezonu 4 gollü galibiyetle kapattı
Spor

Real Madrid sezonu 4 gollü galibiyetle kapattı

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Athletic Bilbao'yu 4-2 mağlup etti.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 00:25 - Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Madrid, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı. Real Madrid, Santiago Bernabeu'daki maçı 4-2'lik skorla kazandı.

Real Madrid, 12. dakikada Gonzalo Garcia ile 1-0 öne geçti. Real Madrid'de son maçına çıkan kaptan Dani Carvajal, bu golde asisti yapan isim oldu.

Ev sahibi Real Madrid, 41. dakikada Jude Bellingham ile durumu 2-0 yaptı. Athletic Bilbao, 45. dakikada Gorka Guruzeta'nın golüyle devreye 2-1 geride gitti.

Real Madrid, 51. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle durumu 3-1'e getirdi. Real Madrid, 88. dakikada Brahim Diaz ile Athletic Bilbao karşısında durumu 4-1 yaptı. Athletic Bilbao'da Urko Izeta, 90. dakikada maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

