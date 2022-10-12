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Spor

Real Madrid son 16 biletini kaptı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantiledi.

12 Ekim 2022 Çarşamba 00:28 - Güncelleme:
Real Madrid son 16 biletini kaptı
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Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Shakhtar Donetsk ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Polonya'daki Wojska Polskiego'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ev sahibi Shakhtar ikinci yarının başında skoru şehine çevirmeyi başardı. 46. dakikada Zubkov, Mykhaylichenko'nun asistinde golünü atarak takımını öne geçirdi. Maçta as oyuncularını dinlendiren Real Madrid, golden 10 dakika sonra 5 değişiklikle as oyuncularını oyuna aldı. Bu değişiklik oyun üstünlüğünü Real Madrid'e getirdi ve gol de 90+5'te Rüdiger'den geldi. Mücadele böylelikle 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 10'a yükseltti ve grup liderliğini sürdürdü. Shakhtar ise puanını 5'e yükselterek ikincilik koltuğundaki yerini korudu.

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