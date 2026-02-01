İSTANBUL 8°C / 6°C
1 Şubat 2026 Pazar
  • Real Madrid son dakika penaltısıyla kazandı
Spor

Real Madrid son dakika penaltısıyla kazandı

Real Madrid, La Liga'da konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 90+10'da Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 18:19 - Güncelleme:
Real Madrid son dakika penaltısıyla kazandı
İspanya La Liga'da Real Madrid, evinde Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Eflatun beyazlılar, maçın son dakikasında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid, 15. dakikada Vinicius Junior'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Rayo Vallecano, karşılaşmanın 49. dakikasında Jorge De Frutos'un attığı golle Real Madrid karşısında 1-1'lik eşitliği buldu. Real Madrid, 90+8. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Mbappe, 90+10. dakikada takımının ikinci golünü attı ve Real Madrid, maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Valencia deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.

