Real Madrid son dakika penaltısıyla kazandı

İspanya La Liga'da Real Madrid, evinde Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Eflatun beyazlılar, maçın son dakikasında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid, 15. dakikada Vinicius Junior'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Rayo Vallecano, karşılaşmanın 49. dakikasında Jorge De Frutos'un attığı golle Real Madrid karşısında 1-1'lik eşitliği buldu. Real Madrid, 90+8. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Mbappe, 90+10. dakikada takımının ikinci golünü attı ve Real Madrid, maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Valencia deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.