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Spor

Real Madrid, son dakikada 3 puanı aldı

La Liga'nın 4. hafta maçında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Getafe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

2 Eylül 2023 Cumartesi 19:40 - Güncelleme:
Real Madrid, son dakikada 3 puanı aldı
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La Liga 4. hafta maçında Real Madrid, sahasında Getafe ile karşılaştı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Getafe 11. dakikada Borja Mayoral ile öne geçti. Real Madrid 47. dakikada Joselu ile eşitliği yakaladı. Son dakikalarda baskısını arttıran Madrid, 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Real sahadan 3 puanla ayrıldı.

İspanyol devine galibiyeti getiren golü atan Jude Bellingham, 4 maçta 5 gol ve 1 asist yaptı.

Real Madrid'de Arda Güler, Getafe'de ise Enes Ünal sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi. Ayrıca milli oyuncumuz Arda Güler mücadeleyi tribünden takip etti.

Ancelotti'nin öğrencileri, 4'te 4 ile puanını 12'ye çıkardı. Getafe ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Sociedad ile karşılaşacak. Getafe ise Osasuna'yı ağırlayacak.

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