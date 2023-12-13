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Spor

Real Madrid son dakikada güldü

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Real Madrid, Alman temsilcisi Union Berlin'e konuk olduğu karşılaşmayı 89. dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı ve 18 puanla grubu lider bitirdi.

13 Aralık 2023 Çarşamba 01:10 - Güncelleme:
Real Madrid son dakikada güldü
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Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Nenad Bjelica yönetimindeki Alman ekibi Union Berlin ile İspanyol ekibi Real Madrid karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Real Madrid oldu.

Real Madrid'de Luka Modric 45. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Union Berlin 45+2. dakikada Kevin Volland'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Real Madrid, 61. dakikada Jesulu'nun golüyle durumu 1-1 yaptı. Union Berlin savunmasına zor anlar yaşayan Joselu, 72. dakikada attığı golle Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi.

Union Berlin, 85. dakikada Alex Kral'In golüyle durumu 2-2 yaptı. Ancak Real Madrid, 89. dakikada Dani Ceballos'un golüyle maçı 3-2 kazandı.

Real Madrid bu galibiyetin ardından 18 puanla grubu lider bitirdi. Union Berlin 2 puanla Avrupa'ya veda etti.

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