Real Madrid, son dakikada yenildi

Osasuna, uzatma dakikalarında bulduğu golle Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadelede Madrid ekibi liderlik yarışında kritik puan kaybetti.

21 Şubat 2026 Cumartesi 23:13
Real Madrid, son dakikada yenildi
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya geldi. El Sadar'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Osasuna, 2-1'lik skorla kazandı.

Osasuna, 38. dakikada Ante Budimir'in penaltı golüyle öne geçti.

Real Madrid, 73. dakikada Vinicius Junior'un golüyle skoru eşitledi.

Ev sahibi ekip, 90+1. dakikada Raul Garcia'nın golüyle Real Madrid'i yıktı.

ARDA GÜLER & VALENTIN ROSIER

Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 82. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

Osasuna'da Beşiktaş'ın eski sağ beki Valentin Rosier, maça ilk 11'de başladı ve 83. dakikada kenara geldi.

KOLTUK BARCELONA'YA GEÇEBİLİR

Ligde geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Real Madrid, bu mağlubiyetle 60 puanda kaldı ve 1 maç fazlasıyla Barcelona'nın 2 puan önünde yer aldı. Barcelona, pazar günü Levante'yi mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğunu alacak.

Ligde 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Osasuna, puanını 33'e yükseltti.

REAL MADRID'İN YOĞUN FİKSTÜRÜ

Real Madrid, hafta içinde Benfica'yı ağırladıktan sonra ligde Getafe'yi konuk edecek. Osasuna ise gelecek hafta Valencia deplasmanına gidecek.

