Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!

Real Madrid takım otobüsü, Almanya'da maddi hasarlı bir kaza trafik kazası yaşadı.

Bild'de yer alan habere göre, milli futbolcumuz Arda Güler'in de içinde yer aldığı Real Madrid kafilesi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya gitti.

LEIPZIG'E DİREKT İNİŞ YAPILMADI

Leipzig havaalanındaki grev nedeniyle, Real Madrid kafilesi maç öncesinde planlamasını yerine getirmesini engelleyecek bir kapanmadan kaçınmak için seyahatini yeniden planlamak zorunda kaldı. Real Madrid uçağı Leipzig'e direkt uçuş yerine Erfurt'a indi. Oradan, Ancelotti'nin ekibi neredeyse trajediyle sonuçlanan 160 kilometreden fazla bir otobüs yolculuğu yaptı.

KİMSE YARALANMADI

Habere göre; Eichelborn ve Nohra arasındaki A4 otoyolunda beyaz bir Toyota, Real Madrid takım otobüsüyle çarpıştı. Otomobil sürücüsü şerit değiştirirken otobüsü gözden kaçırdı ve dış ayna kırıldı. Toyota Avensis yaklaşık 3 bin euro değerinde hasar gördü. Real otobüsünün uğradığı hasarın boyutu henüz netlik kazanmış değil. Kısa bir duraklamadan sonra, kazaya karışan herkes herhangi bir yaralanmaya uğramadan yoluna devam etti.

OYUNCULAR HİSSETMEDİ

Öte yandan haberde Real Madridli oyuncuların kazayı hissetmediğine yer verilirken, yolculuğun sorunsuz şekilde devam ettiğine ifade edildi.

Otele sorunsuz bir şekilde ulaşan Real Madrid otobüsünde çarpışmadan kaynaklanan çizikler yer aldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 13 Şubat salı günü TSİ 23.00'te RB Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak.