Real Madrid'de top koşturan milli yıldız Arda Güler, futboluyla olduğu kadar saha dışındaki örnek davranışlarıyla da alkış topluyor.

Real Madrid'in sahasında oynadığı bir maç öncesi ısınma hareketlerinde Arda Güler'in amatör kameraya yansıyan görüntüsü ise yeni viral oldu.

HAREKETİ VİRAL OLDU

Isınma hareketleri sırasında taç çizgisi kenarına uzaklaşan topu son anda kontrol eden Arda Güler'in, saha kenarındaki Real Madrid armasına basmamak için sarf ettiği çaba bir taraftar kamerasına yansıdı.

Arda Güler'in Real Madrid logosuna karşı bu hassas tavrı taraftarlarca büyük alkış aldı. Söz konusu video, sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu.