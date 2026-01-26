İSTANBUL 18°C / 11°C
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Spor

Real Madrid taraftarlarından alkış alan hareket! Arda Güler İspanya'da gündem oldu

İspanyol devi Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in maç öncesi ısınmada kaydedilen görüntüsü gündem oldu. Genç yıldızın Real Madrid logosuna karşı hassas davranışı İspanyol taraftarların beğenisini topladı. İşte detaylar...

26 Ocak 2026 Pazartesi 15:00
Real Madrid'de top koşturan milli yıldız Arda Güler, futboluyla olduğu kadar saha dışındaki örnek davranışlarıyla da alkış topluyor.

Real Madrid'in sahasında oynadığı bir maç öncesi ısınma hareketlerinde Arda Güler'in amatör kameraya yansıyan görüntüsü ise yeni viral oldu.

HAREKETİ VİRAL OLDU

Isınma hareketleri sırasında taç çizgisi kenarına uzaklaşan topu son anda kontrol eden Arda Güler'in, saha kenarındaki Real Madrid armasına basmamak için sarf ettiği çaba bir taraftar kamerasına yansıdı.

Arda Güler'in Real Madrid logosuna karşı bu hassas tavrı taraftarlarca büyük alkış aldı. Söz konusu video, sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu.

