Real Madrid tek golle kazandı

İspanya La Liga'nın 1. haftasının kapanış maçında Real Madrid, Osasuna'yı konuk etti.
Santiago Barnebau'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golü dakika 51'de penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90. dakikada yerini Daniel Cabellos'a bıraktı.
Öte yandan Osasuna'da forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Valentin Rosier'de mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Mücadelenin 90+4. dakikasında Osasuna'da Abel Bretones, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Xabi Alonso'nun ekibi Real Madrid, bu sonucun ardından lige 3 puanla başladı. Osasuna, puan alamadı.
İspanya La Liga'nın gelecek hafta maçında Real Madrid, Real Oviedo deplasmanına gidecek. Osasuna, Valencia'yı konuk edecek.