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Spor

Real Madrid, Theo Hernandez için geri dönüş planı yapıyor

AC Milan'da geleceği belirsizleşen Theo Hernandez, eski kulübü Real Madrid'in radarında. Fransız sol bek, Bernabeu'ya geri dönerek kariyerine yeni bir sayfa açabilir.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 08:32 - Güncelleme:
Real Madrid, Theo Hernandez için geri dönüş planı yapıyor
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Real Madrid, sol bek pozisyonuna takviye arayışlarını sürdürürken, dikkat çekici bir ismi gündemine aldı: Theo Hernandez. 2017'de Atletico Madrid'den Real Madrid'e tartışmalı bir şekilde transfer olan Fransız yıldız, Bernabeu'daki kısa macerasının ardından 2019'da AC Milan'a gitmişti.

O günden bu yana Milan formasıyla büyük gelişim gösteren Hernandez, hem kulüp düzeyinde hem de Fransa Milli Takımı'nda üst düzey performanslar sergiledi.

Ancak bu sezon Hernandez için pek kolay geçmedi. Teknik direktörler Fonseca ve Conceicao ile yaşadığı anlaşmazlıklar ve sahadaki dalgalı performanslar dikkatlerden kaçmadı. Feyenoord'a karşı alınan yenilgide gördüğü kırmızı kart, sezonunun kırılma anlarından biri oldu. Buna rağmen 48 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Sözleşmesi 2026'ya kadar süren Hernandez'in Milan'la yeni bir anlaşmaya varıp varmayacağı belirsizliğini koruyor. Nicolo Schira'ya göre, sözleşme uzatılmazsa Milan yaz transfer döneminde tekliflere açık olacak.

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