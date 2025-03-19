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Spor

Real Madrid, Toni Kroos'un halefini sonunda buldu! Hedef 25'lik Martín Zubimendi

Orta sahaya yaz transfer döneminde takviye yapmak isteyen Real Madrid, Real Sociedad'ın 25 yaşındaki genç yıldızı Martín Zubimendi'yi gündemine aldı.

HABER MERKEZİ19 Mart 2025 Çarşamba 12:52 - Güncelleme:
Real Madrid, Toni Kroos'un halefini sonunda buldu! Hedef 25'lik Martín Zubimendi
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Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, orta saha hattını güçlendirmek için Martín Zubimendi'yi öncelikli hedef olarak belirledi. Toni Kroos'un vedası sonrası, Real Sociedad'ın 25 yaşındaki oyuncusu listenin başına yazıldı. Ünlü gazeteci Irene Junquera, "Eğer bir isim söylemem gerekseydi, o Zubimendi olurdu" diyerek bu transfer ihtimalini güçlendirdi.

Zubimendi, İspanya Milli Takımı'nda Rodri'nin potansiyel halefi olarak görülüyor. 60 milyon avroluk serbest kalma maddesiyle dikkat çeken Zubimendi için Real Madrid aceleci davranmasa da, yaz transfer döneminde önemli bir hamle yapabilir

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