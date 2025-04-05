Real Madrid uzatmalarda yıkıldı

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta kazanan 2-1 ile Valencia oldu.

Valencia, 15. dakikada Mouctar Diakhaby'nin attığı golle Real Madrid karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Real Madrid'e beraberliği getiren golü 50. dakikada Vinicius Junior attı. Valencia, Hugo Duro'nun 90+5. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Ev sahibi Real Madrid'de golü atan Vinicius, 13. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya 85. dakikada dahil oldu.

Valencia, bu galibiyetle birlikte Santiago Bernabeu'da 17 yıl sonra kazandı ve bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 63 puanda kaldı. Valencia ligde 34 puana yükseldi.

Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Alaves deplasmanına gidecek. Valencia, sahasında Sevilla'yı konuk edecek.