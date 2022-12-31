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Spor

Real Madrid, Valladolid engelini Karim Benzema ile aştı

LaLiga'da Real Madrid, Valladolid deplasmanında 2 golle kazandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Karim Benzema attı.

AA31 Aralık 2022 Cumartesi 09:12 - Güncelleme:
Real Madrid, Valladolid engelini Karim Benzema ile aştı
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, konuk olduğu Valladolid'i 2-0 yendi.

Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan 15. hafta maçında Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, ilki penaltıdan olmak üzere 83 ve 89. dakikalarda Karim Benzema attı.

Valladolid'de Sergio Leon, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla 38 puana çıkan Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona'nın 1 puan önünde liderliğe yerleşti. Valladolid ise 17 puanda kaldı.

Öte yandan karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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