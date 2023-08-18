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Spor

Real Madrid ve Barcelona'dan Ansu Fati düellosu

Adı Real Madrid'e transfer olacağı haberleriyle İspanya'da gündem olan Ansu Fati için Real Madrid ve Barcelona cephesinden açıklamalar geldi.

18 Ağustos 2023 Cuma 16:00 - Güncelleme:
Real Madrid ve Barcelona'dan Ansu Fati düellosu
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Adı son zamanlarda sık sık Real Madrid ile anılan Ansu Fati için İspanya'dan açıklamalar birbiri ardına geliyor.

Almeria karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Ansu Fati'nin olası transferi hakkında da açıklamada bulundu.

'HARİKA BİR GELECEĞİ OLACAK'

'Ansu Fati takımınıza katılacak mı' sorusuna yanıt veren Ancelotti, 'Ansu Fati büyük bir yetenek. Harika bir geleceği olacak.' ifadelerini kullandı.

XAVI'DEN CEVAP GELDİ

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Ansu Fati'nin Real Madrid iddiaları hakkında Real Madrid cephesine cevap verdi.

'BARCELONA'NIN MİRASI'

Cadiz karşılaşması öncesi basın toplantısında konuşan Xavi Hernandez, 'Ansu Fati Real Madrid'e mi gidecek? Bu bir şaka değil mi? Ansu hakkında daha önceden söyledim. O, bu kulübün bugün ve gelecekteki mirasının bir parçası. Burada kalmaya devam edecek.' dedi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Barcelona ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ansu Fati'nin piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç yıldız geçtiğimiz sezon Katalan ekibinde 51 karşılaşmada 10 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

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