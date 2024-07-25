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Spor

Real Madrid ve Chelsea arasında Kepa-Lunin takası

Real Madrid ile Chelsea kaleci takasına giriyor. İngiliz devi Chelsea, Kepa Arrizabalaga'yı Madrid ekibine göndererek, Andriy Lunin'i kadrosuna katmak istiyor.

25 Temmuz 2024 Perşembe 19:12 - Güncelleme:
Real Madrid ve Chelsea arasında Kepa-Lunin takası
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Kaleci arayışını sürdüren Real Madrid, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Kepa Arrizabalaga'yı kadrosuna katmak istiyor.

AS'ta yer alan habere göre; Andriy Lunin, Thibaut Courtouis'in sakatlığı sonrası takıma geri dönmesiyle birlikte fazla forma şansı bulamayacak olmasından dolayı takımdan ayrılmak istiyor.

Bunun üzerine Real Madrid'in Lunin ile yollarını ayırmaya hazır olduğu ve gündemine Chelsea'den Kepa Arrizabalaga'yı aldığı aktarıldı.

TAKAS FORMÜLÜ GERÇEKLEŞEBİLİR

Bunun üzerine Real Madrid'in Chelsea'ye iki kaleci arasında takas teklif ettiği belirtilirken, İngiliz kulübünün takasın yanı sıra Kepa için bir miktar bonservis isteyeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de oynayan ve takımının sezon öncesi kampında ABD'de yer almayan Kepa'nın da Real Madrid'e dönmek istediği aktarıldı.

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