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Spor

Real Madrid ve Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Manchester City, Borussia Mönchengladbach'ı 2-0, Real Madrid de Atalanta'yı 1-0 mağlup etti.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 01:11 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 01:11
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu, iki karşılaşmayla devam etti.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hiç kaybetmeyen İngiliz ekibi Manchester City, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla karşılaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanan mücadele Manchester City'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manchester ekibine galibiyeti 29. dakikada Bernardo Silva ve 65. dakikada Gabriel Jesus'un golleri getirdi. Tüm kulvarlarda üst üste 19. maçının kazanan Pep Guardiola'nın takımı, sahasında oynayacağı rövanş öncesi avantaj sağladı.

REAL MADRİD, 10 KİŞİ KALAN RAKİBİNİ 86'DA YIKTI

Gecenin diğer maçında İspanyol ekibi Real Madrid, İtalya temsilcisi Atalanta'ya konuk oldu.

Gewiss Stadı'ndaki karşılaşmanın 17. dakikasında Atalantalı Remo Freuler kırmızı kart gördü.

Real Madrid, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan rakibini 86. dakikada Ferland Mendy'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

İki karşılaşmanın da rövanşı, 16 Mart Salı günü oynanacak.

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