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Spor

Real Madrid ve PSG, Leny Yoro için karşı karşıya geldi

Fransız devi PSG ile İspanyol devi Real Madrid, Lille'de forma giyen Leny Yoro'nun transferi için karşı karşıya geldi.

21 Mayıs 2024 Salı 17:31 - Güncelleme:
Real Madrid ve PSG, Leny Yoro için karşı karşıya geldi
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Avrupa devleri Real Madrid ve Paris Saint-Germain transferde karşı karşıya geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Real Madrid ve PSG, 18 yaşındaki Fransız stoper Leny Yoro'yu renklerine bağlamak istiyor.

PSG ANLAŞTI ANCAK

Haberde, PSG'nin Yoro için Lille ile 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığını ancak genç futbolcunun transferde sorun çıkardığı belirtildi.

REAL MADRİD'E GİTMEK İSTİYOR

Haberin devamında Fransız stoperin kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediği ifade edildi. İspanyol devinin de oyuncunun bonservisini bedelini düşürmek için Lille ile pazarlıklara devam ettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Lille ile 44 maça çıkan Yoro, bu karşılaşmalarda 3 gol attı. Piyasa değeri 40 milyon euro olan genç oyuncunun Lille ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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