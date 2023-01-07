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Spor

Real Madrid, Villarreal deplasmanında kayıp

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 16. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Villarreal'e 2-1 yenildi.

AA7 Ocak 2023 Cumartesi 21:18 - Güncelleme:
Real Madrid, Villarreal deplasmanında kayıp
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal'e 2-1 mağlup oldu.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, ligdeki ikinci yenilgisini aldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmada üstün oynayan taraf olan Villarreal, 47. dakikada Yeremy Pino ile 1-0 öne geçti.

Real Madrid, penaltıdan Karim Benzema'nın attığı golle 60. dakikada skora eşitliği getirse de 63. dakikada penaltıdan bu kez Villarreal Gerard Moreno ile tekrar üstünlüğü ele geçirdi.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince Villarreal sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid 38 puanla averajla 2. sırada kalırken, Villarreal 27 puana 5. sırada yer alıyor.

Lider Barcelona (38 puan) yarın deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Öte yandan Real Madrid, Kral Kupası son 16'lar turunda da eşleştiği Villarreal ile 18 Ocak'ta deplasmanda oynayacak.

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