Real Madrid, Vinicius Tobias'ı kadrosuna kattı

Real Madrid, Shakhtar Donetsk forması giyen 18 yaşındaki sağ bek Vinicius Tobias'ı satın alma opsiyonuyla birlikte resmen transfer etti.

FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından kariyerini bu iki ülkede sürdüren futbolcuların ve teknik direktörlerin sezon sonuna kadar kulüplerinden ayrılmalarına izin vermişti.

Shakhtar Donetsk'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Vinicius Tobias 2022-23 sezonunun sonuna kadar Real Madrid kulübüne kiralık olarak katılmıştır. Real Madrid, oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahiptir." denildi.