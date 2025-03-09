Real Madrid zirve yarışında hata yapmadı

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kylian Mbappe ve 34. dakikada Vinicius Junior kaydetti.
Rayo Vallecano'nun tek golü 45+2. dakikada Pedro Diaz'dan geldi.
ARDA GÜLER YEDEK BEKLEDİ
Yedek kulübesinde bulunan Arda Güler, oyuna dahil edilmedi.
REAL MADRID ZİRVE YARIŞINA DEVAM ETTİ
Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 57'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Rayo Vallecano ise 36 puanda kaldı.
Real Madrid, gelecek hafta Villarreal deplasmanına gidecek. Vallecano ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.