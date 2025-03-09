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Spor

Real Madrid zirve yarışında hata yapmadı

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi9 Mart 2025 Pazar 22:47 - Güncelleme:
Real Madrid zirve yarışında hata yapmadı
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İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kylian Mbappe ve 34. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

Rayo Vallecano'nun tek golü 45+2. dakikada Pedro Diaz'dan geldi.

ARDA GÜLER YEDEK BEKLEDİ

Yedek kulübesinde bulunan Arda Güler, oyuna dahil edilmedi.

REAL MADRID ZİRVE YARIŞINA DEVAM ETTİ

Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 57'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Rayo Vallecano ise 36 puanda kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta Villarreal deplasmanına gidecek. Vallecano ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.

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