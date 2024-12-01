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Spor

Real Madrid zirve yolunda hata yapmadı

Real Madrid, sahasında ağırladığı Getafe'yi 2-0 mağlup etti ve 1 maç eksiğiyle Barcelona ile farkı 1 puana indirdi.

1 Aralık 2024 Pazar 22:30 - Güncelleme:
Real Madrid zirve yolunda hata yapmadı
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İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Jude Bellingham ve 38. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

ARDA GÜLER İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Real Madridli Arda Güler, 46. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Getafeli Bertuğ Yıldırım, sarı kart cezası nedeniyle forma giymedi.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Real Madrid, puanını 33 yaptı ve Barcelona ile aradaki farkı 1'e indirdi. Getafe ise son 4 haftada 3. kez kaybederek 13 puanda kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Getafe ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.

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