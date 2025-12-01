İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Real Madrid, zirveyi Barcelona'ya kaptırdı

La Liga'nın 14. haftasında Girona ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı ve liderliği Barcelona'ya bıraktı.

1 Aralık 2025 Pazartesi 01:24
Real Madrid, zirveyi Barcelona'ya kaptırdı
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kaldı.

Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45. dakikada Azzedine Ounahi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısına hızla başlayan Real Madrid, 67. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla La Liga'da üst üste 3. kez berabere kalan Real Madrid, 34 puanla lider olan Barcelona'nın 1 puan gerisinde kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

Girona ise 12 puanla 18. sırada yer aldı.

