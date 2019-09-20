Real Madrid, Kylian Mbappe, Neymar, Edinson Cavani gibi yıldızlarından yoksun olmasına rağmen Paris Saint-Germain'e karşı alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası Zinedine Zidane'ı da sorgulamaya başladı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, PSG maçı sonrası taraftarlardan ve yönetim kurulundan gelen tepkiler üzerine yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Jose Mourinho'yu B planı olarak düşünen Perez'i, Zidane'nın yüklü tazminat maddesi düşündürüyor.

Sport'ta yer alan haberde; Zinedine Zidane'nın net 13 milyon euro maaşı olduğu, kalan 3 sezonla birlikte toplam 39 milyon euro'luk bir bedelin ödeneceği ve vergilerle birlikte bu rakamın 80 milyon euro'ya ulaştığı yazıldı.

Jose Mourinho'nun da alacağı yüksek maaş düşünülünce, Zidane'ı göndermenin 100 milyon euro'nun üzerinde bir maliyet yaratacağı vurgulandı.