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Spor

Real Madrid'de 2. Türk: Ömer Kutluay

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu, A. Efes'te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay Real Madrid Basketbol Takımı'na transfer oldu. Ömer Kutluay, Arda Güler'in ardından kulübe transfer olan 2. Türk oldu.

IHA7 Ağustos 2023 Pazartesi 18:11 - Güncelleme:
Real Madrid'de 2. Türk: Ömer Kutluay
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Eski milli basketbolcu İbrahim'in Kutluay'ın oğlu, Anadolu Efes'te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Kutluay, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

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