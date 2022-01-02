İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2022 Pazar / 29 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de 3 isimle yollar ayrılıyor
Spor

Real Madrid'de 3 isimle yollar ayrılıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de Gareth Bale, Isco ve Marcelo ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

2 Ocak 2022 Pazar 18:41 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 18:41
ABONE OL

Real Madrid'de beklentilerin altında kalan 3 yıldız isimle yollar ayrılıyor.

As gazetesine göre, İspanyol ekipte yeterince süre alamayan Bale, Isco ve Marcelo'nun takımdan gönderileceği iddia edildi.

Haberde Madrid ekibinin, bu yol ayrımları gerçekleşirse 60 milyon euroluk bir tasarruf yapacağı kaydedildi.

Ayrıca Real Madrid'in, üç oyuncuyla yolunu ayırdıktan sonra transfer stratejisini belirleyeceği ifade edildi.

Gareth Bale, bu sezon Madrid ekibiyle çıktığı 3 maçta 1 gol attı. Isco, çıktığı 7 maçta 1 gol kaydederken, Marcelo da bu sezon sadece 6 maçta forma şansı buldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.