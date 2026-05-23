Real Madrid'de Andriy Lunin krizi! Ayrılık kararı gündemde

Spor

Real Madrid'de yedek kalmaktan memnun olmayan Andriy Lunin, geleceğiyle ilgili kritik karar aşamasına geldi. Ukraynalı file bekçisinin düzenli forma garantisi isteyen tavrı sonrası Inter devreye girdi.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Andriy Lunin ile Real Madrid arasında önemli bir ayrılık süreci yaşanabilir.

El Gol Digital'in haberine göre 27 yaşındaki kaleci, artık sürekli yedek kalmak istemiyor ve kariyerinin bu döneminde düzenli olarak ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Ukraynalı file bekçisinin özellikle daha fazla süre alma konusunda oldukça kararlı olduğu belirtildi.

Haberde, Inter Milan'in transfer için en güçlü adaylardan biri olduğu aktarıldı. İtalyan devinin Lunin'e doğrudan ilk 11 garantisi verebileceği ve bunun oyuncunun kararında belirleyici olabileceği ifade edildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkan Lunin, yalnızca 1 karşılaşmada kalesini gole kapatırken toplam 21 gol yedi.

