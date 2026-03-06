İSTANBUL 12°C / 4°C
  • Real Madrid'de Arda Güler farkı: Zirveye çıktı
Spor

Real Madrid'de Arda Güler farkı: Zirveye çıktı

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bu sezon yaptığı asistlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Genç yıldız, 13 asistle takımının en çok asist yapan oyuncusu konumuna yükseldi.

6 Mart 2026 Cuma 23:43
ABONE OL

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bu sezonki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç yıldız, yaptığı asistlerle İspanyol devinin en çok asist yapan oyuncusu konumuna yükseldi.

La Liga'nın 27. haftasında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, maçın 11. dakikasında takımının öne geçmesini sağlayan golün hazırlayıcısı oldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kısa pasla başlayan organizasyonda topu ceza sahası ön çizgisine doğru çeviren Arda'nın pasında, gelişine sert bir vuruş yapan Aurelien Tchouameni'nin şutu direğe çarparak ağlara gitti ve Real Madrid 1-0 öne geçti.

ZİRVEDE ARDA GÜLER VAR!

Genç futbolcu, yaptığı 13 asistle takımın en fazla gol pası veren oyuncusu konumunda.

Arda bu asistlerin 8'ini La Liga'da, 4'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve 1'ini de İspanya Kral Kupası'nda yaptı.

Öte yandan bu sezon tüm kulvarlarda şimdiden 40 maça çıkan oyuncu, 3 de gol kaydetti.

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak belirtilen Arda Güler, önümüzdeki uzun yıllar Real Madrid'in geleceği olarak gösteriliyor.

