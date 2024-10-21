İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2024 Pazartesi / 18 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2347
  • EURO
    37,1766
  • ALTIN
    3003.74
  • BIST100
    8777.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de Arda Güler krizi! Carlo Ancelotti oynatmamakta kararlı
Spor

Real Madrid'de Arda Güler krizi! Carlo Ancelotti oynatmamakta kararlı

Milli yıldız Arda Güler için Real Madrid'de işler pek de iyi gitmiyor. Uluslar Ligi'nde oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan ve İspanyol ekibinde teknik direktör Carlo Ancelotti'nin süre vermesi beklenen oyuncu yine yedek kulübesine hapsoldu. İspanyol basınında çıkan haberlere göre İtalyan teknik adam, 19 yaşındaki genç yıldıza formayı vermeyi düşünmüyor. İşte detaylar...

21 Ekim 2024 Pazartesi 12:46 - Güncelleme:
Real Madrid'de Arda Güler krizi! Carlo Ancelotti oynatmamakta kararlı
ABONE OL

Takımdaki ikinci sezonunda Real Madrid'de henüz 90 dakikayı tamamlayamayan Arda Güler, İspanyol devinin eksiklerine rağmen son Celta maçında dakika dahi alamadı.

Ancelotti'nin geçen sene boyunca sakatlıktan dönen Arda Güler için 'maç ritm eksikliği' bahanesini kullandığını herkes bilirken 1,5 aydır top oynamayan Ceballos'un sakatlıktan döner dönmez Celta Vigo maçında sahaya sürülmesi başka iddialara yol açıyor.

Mundo Deportivo'ya göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oynatmayı düşünmüyor. Real Madrid'in 15 numarası, Betis, Atletico ve Celta maçlarında 1 dakika bile oynayamadı. Toplam 10 maçta 291 dakika süre aldı. Bu da oynadığı maç başına yarım saat anlamına geliyor.

Real Madrid formasıyla henüz gol atamadı, asist yapamadı. İki kez penaltı kazandırdı. Gazete, Ancelotti'nin Arda'yı oynatmama gerekçesinin oyuncunun savunma yönündeki eksiklikleri olduğunu yazdı.

Önünde 4 kritik maç olan Real Madrid'de Ancelotti'nin bu maçlarda Arda'ya şans verme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.