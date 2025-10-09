İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7301
  • EURO
    48,6442
  • ALTIN
    5426.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de Aurelien Tchouameni gözden düştü
Spor

Real Madrid'de Aurelien Tchouameni gözden düştü

Real Madrid forması giyen El Nacional için işler pek de iyi gözükmüyor. Teknik direktör Xabi Alonso'yu etkilemeyi başaramayan oyuncunun takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 14:40 - Güncelleme:
Real Madrid'de Aurelien Tchouameni gözden düştü
ABONE OL

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre, Real Madrid forması giyen Aurelien Tchouameni takımdan ayrılabilir. Haberde, 25 yaşındaki Fransız oyuncunun teknik direktör Xabi Alonso'yu etkilemeyi başaramadığı ifade edildi. Alonso'nun yıldız oyuncuyu gözden çıkardığı kaydedildi.

2022 yazında Başkan Florentino Perez'in özel isteğiyle transfer edilen Tchouameni, 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla çıktığı 10 maçta yalnızca 1 gol kaydetti ve asist üretemedi. Oyuncunun performansındaki düşüş, kulüpte geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da film gibi saldırı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.