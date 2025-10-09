Real Madrid'de Aurelien Tchouameni gözden düştü

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre, Real Madrid forması giyen Aurelien Tchouameni takımdan ayrılabilir. Haberde, 25 yaşındaki Fransız oyuncunun teknik direktör Xabi Alonso'yu etkilemeyi başaramadığı ifade edildi. Alonso'nun yıldız oyuncuyu gözden çıkardığı kaydedildi.
2022 yazında Başkan Florentino Perez'in özel isteğiyle transfer edilen Tchouameni, 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla çıktığı 10 maçta yalnızca 1 gol kaydetti ve asist üretemedi. Oyuncunun performansındaki düşüş, kulüpte geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.