Real Madrid'de başkan adaylarının teknik direktör planı belli oldu

Real Madrid'de başkanlık seçimleri öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Benfica, başkan adayı Florentino Perez'in seçimleri kazanması halinde teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediğini duyurdu.

Portekiz ekibinden yapılan resmi açıklamada, 7 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek seçimlerin ardından Perez'in göreve gelmesi durumunda Mourinho'nun transferinin gündeme geleceği belirtildi.

Benfica, deneyimli teknik adamın sözleşmesinde 15 milyon euro tutarında serbest kalma maddesi bulunduğunu ve olası ayrılığın bu bedel karşılığında gerçekleşeceğini açıkladı.

RIQUELME'NİN ADAYI KLOPP

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid'de başkan adaylarından Enrique Riquelme'nin seçilmesi halinde takımın başına Jürgen Klopp'u getirmeyi planladığı öne sürüldü.