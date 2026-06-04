İSTANBUL 32°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2026 Perşembe / 19 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9713
  • EURO
    53,581
  • ALTIN
    6620.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de başkan adaylarının teknik direktör planı belli oldu
Spor

Real Madrid'de başkan adaylarının teknik direktör planı belli oldu

Real Madrid'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde teknik direktör planları da netleşmeye başladı. İddialara göre Florentino Perez'in seçilmesi halinde Jose Mourinho, Enrique Riquelme'nin kazanması durumunda ise Jürgen Klopp takımın başına getirilecek.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2026 Perşembe 20:11 - Güncelleme:
Real Madrid'de başkan adaylarının teknik direktör planı belli oldu
ABONE OL

Real Madrid'de başkanlık seçimleri öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Benfica, başkan adayı Florentino Perez'in seçimleri kazanması halinde teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediğini duyurdu.

Portekiz ekibinden yapılan resmi açıklamada, 7 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek seçimlerin ardından Perez'in göreve gelmesi durumunda Mourinho'nun transferinin gündeme geleceği belirtildi.

Benfica, deneyimli teknik adamın sözleşmesinde 15 milyon euro tutarında serbest kalma maddesi bulunduğunu ve olası ayrılığın bu bedel karşılığında gerçekleşeceğini açıkladı.

RIQUELME'NİN ADAYI KLOPP

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid'de başkan adaylarından Enrique Riquelme'nin seçilmesi halinde takımın başına Jürgen Klopp'u getirmeyi planladığı öne sürüldü.

  • RealMadrid
  • JoseMourinho
  • JürgenKlopp

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.