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Spor

Real Madrid'de başkanlık koltuğu yine Perez'in

Real Madrid'de yapılan başkanlık seçimlerini Florentino Perez kazandı ve görevine devam etme hakkı elde etti.

HABER MERKEZİ8 Haziran 2026 Pazartesi 01:45 - Güncelleme:
Real Madrid'de başkanlık koltuğu yine Perez'in
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Real Madrid'de başkanlık seçimlerini Florentino Perez kazandı.

Mevcut başkan Florentino Perez, 60 sandığın tamamında rakibi Enrique Riquelme'ye 60 sandığın tamamında üstün gelerek seçimi kazandı.

Florentino Perez, oyların yüzde 66'sını alırken rakibi Enrique Riquelme ise yüzde 34 oy alabildi.

Real Madrid seçimlerinde 100 bin üyenin sadece 23.593'ünün sandığa gitmesi de dikkat çekti.

MOURINHO GERİ DÖNDÜ

Florentino Perez'in seçilmesiyle birlikte Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. Mourinho'nun yardımcılığını ise Pepe yapacak.

Ayrıca, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Ibrahima Konate de Real Madrid'e transfer olacak.

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