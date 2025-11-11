İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2282
  • EURO
    48,9857
  • ALTIN
    5591.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de beklenen oldu! Endrick ayrılıyor
Spor

Real Madrid'de beklenen oldu! Endrick ayrılıyor

Real Madrid'de yeterli süre bulamayan Endrick'in, devre arasında Lyon'a kiralık olarak transfer olması bekleniyor.

HABER MERKEZİ11 Kasım 2025 Salı 21:14 - Güncelleme:
Real Madrid'de beklenen oldu! Endrick ayrılıyor
ABONE OL

Real Madrid'in Brezilyalı genç oyuncusu Endrick, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Geglobo'da yer alan habere göre 19 yaşındaki forvet, devre arasında Lyon'a kiralık olarak transfer olacak. Lyon'un sezon sonuna kadar kiralık sözleşme üzerinden Real Madrid ile temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Haberde anlaşmanın detaylarında satın alma opsiyonunun olmadığı ve Real Madrid'in gerektiğinde sakatlık durumunda oyuncuyu geri çağırma hakkına sahip olacağı belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTİYOR

Brezilyalı yıldız için Manchester United'ın ilgisi gündeme gelse de Endrick, Lyon ile alakalı kararını değiştirmedi. Genç yıldız, daha fazla süre bularak yaz ayında düzenlenecek Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın parçası olmak istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.