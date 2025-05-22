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Spor

Real Madrid'de bir devir sona eriyor! Luka Modric vedaya hazırlanıyor

13 yıldır Real Madrid formasıyla sayısız başarıya imza olan 39 yaşındaki Luka Modric sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
Real Madrid'de bir devir sona eriyor! Luka Modric vedaya hazırlanıyor
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Real Madrid, efsane ismi Luka Modric'e veda etmeye hazırlanıyor. Kulübün, 30 Haziran'da sona erecek sözleşmeyi yenilemeyeceği öğrenildi. Modric'in bu hafta sonu Real Sociedad'a karşı son kez Santiago Bernabeu çimlerine çıkması bekleniyor.

2012'de Jose Mourinho'nun isteğiyle Tottenham'dan transfer edilen Modric, geçen 13 yılda kulübün simge isimlerinden biri haline geldi. Beş Şampiyonlar Ligi zaferi dahil olmak üzere sayısız kupayla dolu kariyeri, modern futbolun en büyük orta sahalarından biri olarak hatırlanmasını sağladı.

Bu sezon düzenli ilk 11 oyuncusu olmasa da 56 maçta forma giyen ve 4 gol, 9 asistlik katkı sunan Modric'in sahadaki etkisi hâlâ hissediliyordu. Ayrılığı teknik direktör kararı değil, kulübün gelecek vizyonu doğrultusunda alındı.

Henüz kariyeriyle ilgili net bir karar vermeyen 39 yaşındaki yıldız, futbolu bırakıp bırakmayacağını açıklamadı.

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